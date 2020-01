CorSport: Allan verso il rinnovo, si parla di ritocco fino a 3 milioni a scalare (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli sta lavorando al rinnovo di Allan. Il dialogo con i procuratori del brasiliano sono ripresi dopo Genk e la trattativa è in una fase molto calda. “Tant’è che in questi giorni i suoi manager, Juan Gemelli e Gustavo Arribas, sono a Napoli. Il momento delle firme, però, non è ancora arrivato: le parti si aggiorneranno dopo la fine del mercato invernale. Ma i presupposti non sono mai stati così buoni”. Sono caduti i paletti che hanno ostacolato il tira e molla che dura ormai da molti mesi e che il quotidiano sportivo riassume. “Andò male sul serio l’incontro nei pressi della prima con il Liverpool al San Paolo, un po’ meglio le successive telefonate e piuttosto bene il secondo faccia a faccia un attimo prima dell’esonero di Carletto. Tutto procede, insomma, viaggia spedito (si parla di un ritocco fino a 3 milioni a scalare)”. L'articolo CorSport: ... Leggi la notizia su ilnapolista

