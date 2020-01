“Ce l’hai fatta piccola mia”. Guarisce dal tumore al quarto stadio: la storia di Molly ha commosso tutti (Di sabato 18 gennaio 2020) È stata soprannominata Molly Strong, Sì proprio così molli la forte: e sapete per quale motivo vero spiegheremo tra poco. La piccola Molly a soli 5 mesi di età ed è già una piccola eroina per la madre e per tutti coloro che conoscono la sua storia A Molly non appena compiuti 5 mesi è stata diagnosticata un neuroblastoma al quarto stadio, ma la piccola Molly non si è arresa e ha lottato per bene 15 mesi affrontando tutte le terapie i suoi genitori e sono rimasti sempre accanto senza lasciarla sola neanche per un attimo… (Continua…) La piccola Molly abita nel Kentucky la piccola in 15 mesi è dovuta sottoporsi a chemioterapia, affrontando giorni davvero terribili sia per lei che per i suoi genitori che le sono stati sempre vicini senza lasciarla da sola per un attimo la sua storia è stata raccontata dalla sua mamma Chelsea che con voce piena di emozione ha raccontato gli ultimi 15 ... Leggi la notizia su howtodofor

FBiasin : Quel tocco lì non sarà mai una questione di età: o ce l'hai, o non ce l'hai. #Ibrahimovic #CagliariMilan - AMpasti : @Toro_News Se vogliamo dirla tutta il male questa volta ce l'hai fatto tu. Mazzarri ma lei è l'allenatore del Toro o cosa? - elvi_or : @FaiSempBurdell @monelloevoluto @renatocap82 Già ce l'hai In testa -