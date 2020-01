Calciomercato Inter, lo scambio Politano-Llorente con il Napoli è possibile (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo il sorprendente mancato scambio con Spinazzola, quale sarà il futuro di Matteo Politano? Le ultime notizie di mercato raccontano di una prospettiva intrigante per l'attaccante in uscita dall'Inter. L'ex Sassuolo potrebbe finire al centro di un'altra trattativa di scambio, questa volta con il Napoli. A fare il percorso inverso a quello di Politano, potrebbe essere quel Fernando Llorente molto gradito ad Antonio Conte. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - DiMarzio : Contatti in corso tra #Inter e #Chelsea per Victor #Moses -