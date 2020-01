Bibbiano, la piazza alla Lega Le Sardine fanno un passo indietro dopo l'incontro con il questore (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo la questura, il comizio spetta ai candidati in corsa alle regionali. Il leader delle Sardine, Santori: «Sono stati i cittadini della Val D’Enza a chiamarci e a chiederci di fare qualcosa». Ma Salvini conferma: noi saremo a Bibbiano Leggi la notizia su corriere

repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini - fattoquotidiano : Bibbiano, Sardine: “Abbiamo l’autorizzazione per la piazza, ma siamo pronti a rinunciare se la Lega fa lo stesso. È… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Bibbiano, Sardine sfrattate per dare la piazza a Salvini -