Andare allo stadio, che piacere! I numeri pazzeschi degli stadi inglesi. In Italia? Stendiamo un velo pietoso… (Di sabato 18 gennaio 2020) Si dice sempre che la Premier League sia il campionato più bello del mondo. E non è affatto un luogo comune. Spettacolo in campo e specialmente sugli spalti. Qualcuno ha mai visto uno stadio inglese vuoto? Scommettiamo di no. E invece quante volte vediamo enormi spazi vuoti negli stadi Italiani? Tante, troppe. In Inghilterra è sempre una festa, che si vinca o che si perda l’importante è esserci. Tra una birra e…una birra, c’è la partita. E quasi sempre è sold out. Dei veri e propri teatri gli stadi inglesi, perfette cornici dalle quali assistere ad uno spettacolo. Perché alla fine è questo il calcio, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Il calcio inglese resta qualcosa di meraviglioso e inarrivabile, almeno per il momento. Gli stadi sono tutti a misura d’uomo e guardare una partita è un’esperienza unica. Niente barriere e niente incidenti. Sembra ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

amariti_angela : Mi faccio schifo e vorrei andare in palestra perché non mi piace il mio corpo ma allo stesso tempo sono troppo prigra, aiuto - giul91 : Vedo che ai napoletani basta andare male per qualche giornata per non andare allo stadio #NapoliFiorentina - domenico85 : @sscnapoli @Lor_Insigne Siete patetici, ora uno non può nemmeno andare allo stadio con degli amici perché se non ti… -