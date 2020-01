WhatsApp, la pubblicità in chat non arriva (per ora) (Di venerdì 17 gennaio 2020) La pubblicità su WhatsApp può attendere. Un anno fa Facebook aveva annunciato l'arrivo delle inserzioni a pagamento per gli utenti dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo all’interno dello Stato, la copia delle Storie di Instagram. Dovevano arrivare nei primi mesi del 2020 e colpire tutti gli utenti indiscriminatamente, ma ora il gruppo di Menlo Park ci sta ripensando. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il team che aveva lavorato alla pubblicità su WhatsApp è stato sciolto negli ultimi mesi e il loro lavoro è stato «eliminato dal codice dell’app». Il quotidiano finanziario ha confermato l’intenzione di Facebook di integrare gli annunci su WhatsApp, ma rimandandoli a data da destinarsi. Secondo le prime indiscrezioni non ufficiali, il motivo del rinvio nasconderebbe una difficoltà ... Leggi la notizia su gqitalia

