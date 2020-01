Tufello, maxi incidente tra via Monte Cervialto e Val Melaina: nello schianto distrutti i semafori (Di venerdì 17 gennaio 2020) Brutto incidente ieri sera al Tufello, tra via Monte Cervialto, via delle Isole Curzolane e Val Melaina. Per cause ancora da accertare diverse macchine si sono scontrate, abbattendo i semafori dell'incrocio. Nonostante la dinamica, non ci sono stati feriti gravi nel sinistro, anche se le persone coinvolte hanno riportato contusioni. Leggi la notizia su fanpage

