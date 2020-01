Trotta bus, Russo: “Comune d’accordo con sindacati, azienda dia risposta positiva” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Così come si legge nella nota diramata dai sindacati, in merito al Trotta Bus, vi sono delle incongruenze nel nuovo piano linee del servizio sul trasporto pubblico urbano. Vi è stata infatti la sottoscrizione di un’intesa nel quale si prevedeva ed adottava la riduzione del servizio urbano solo ed esclusivamente nelle giornate del sabato pomeriggio, della domenica e delle festività. A differenza di quanto garantito in una serie d’incontri, a cui ha partecipato anche il nostro Comune, l’azienda ha agito in maniera opposta. Per questo motivo, in accordo con il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ci uniamo alla richiesta di FILTCGIL – FITCISL – UIL TRASPORTI E UGL FNA, di ripristinare le linee interessate per la giornata di sabato mattina e per tutto il periodo feriale non scolastico e di concordare con le sigle sindacali le modalità di ... Leggi la notizia su anteprima24

ilvaglio1 : Benevento - Russo: 'Trotta Bus dia una risposta sulla riduzione del servizio' #mobilità #angelarusso #trottabus #benevento - TV7Benevento : TROTTA BUS. NUOVO CAPOLINEA 2/12 VIA LUIGI STURZO... -