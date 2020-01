Tecnologia di bordo - Geotab supera i due milioni di veicoli connessi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Limportante annuncio arriva dall'evento Geotab Connect 2020 di San Diego: lazienda canadese, infatti, ha raggiunto i due milioni di veicoli connessi. Una crescita che passa anche dallEuropa: dopo le aperture degli uffici di Londra (Regno Unito), Herzogenrath (Germania), Madrid (Spagna) e la della recente sede di Roma, l'azienda è infatti sbarcata anche in Francia, a Parigi.Una crescita esponenziale. La realtà canadese, nata a Oakville, in Ontario, è specializzata nella gestione delle flotte aziendali ed è arrivata a questo risultato registrando una crescita media annua del 40% negli ultimi cinque anni. Le scatole montate sui 2 milioni di veicoli in tutto il mondo raccolgono quotidianamente 40 miliardi di dati, fornendo un preciso feedback sui consumi o sulla manutenzione predittiva. Soddisfatto Neil Cawse, ceo della società: "A febbraio 2018 abbiamo annunciato di aver raggiunto 1 ... Leggi la notizia su quattroruote

