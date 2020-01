Sicurezza: Pisapia, ‘dl Salvini onta per Italia civile, vanno abrogati ‘ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Quegli obbrobri legislativi sono ancora lì”. Così Giuliano Pisapia, eurodeputato, definisce su Fb i decreti Sicurezza. “Alcuni ministri dei 5 stelle hanno ripetutamente dichiarato che si intende solo procedere a un maquillage, mentre invece serve un ribaltamento radicale di norme a dir poco sciagurate”. “Temi così delicati, che toccano centinaia di migliaia di persone e i loro diritti, meritano attenzione e rispetto istituzionale. Queste norme non sono diverse se cambia il governo: restano un’onta per l’Italia civile. Capisco che ci sono state altre priorità, dalla finanziaria all’Ilva, a AlItalia (solo per citarne alcune); capisco che siamo in un clima elettorale che rende tutto più complicato; ma quando si tratta di umanità, di giustizia, di diseguaglianze, di diritti ‘ e anche di doveri ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

