Sea Watch, Cassazione boccia il ricorso contro Carola Rackete: legittimo il no all’arresto (Di venerdì 17 gennaio 2020) La revoca dell'arresto per la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, era legittimo. A stabilirlo è la Cassazione che ha rigettato il ricorso della procura di Agrigento, che si era opposta alla decisione del gip di non convalidare l'arresto di Rackete in seguito alla forzatura del blocco imposto dalle autorità italiane nel giugno scorso. Leggi la notizia su fanpage

