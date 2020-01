Scontro fatale fra un pullman e un’automobile: due vittime, nell’area dove ieri sono stati investiti due pedoni (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’impatto fra il bus e l’auto non ha lasciato scampo ai due automobilisti Grosseto: E’ accaduto questa mattina il gravissimo incidente che ha visto coinvolti un pullman e un’autovettura. La collisione è avvenuta sul tratto stradale grossetano della Siena Grosseto nella zona di Civitella Marittima. La dinamica Il sinistro stradale ha avuto luogo nel punto … L'articolo Scontro fatale fra un pullman e un’automobile: due vittime, nell’area dove ieri sono stati investiti due pedoni NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

