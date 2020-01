Politano torna all’Inter: nessuna voglia di parlare a Fiumicino – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Matteo Politano sta tornando in questi minuti a Milano per ricongiungersi all’Inter: zero voglia di parlare all’aeroporto di Fiumicino Matteo Politano sta tornando in questi minuti a Milano per ricongiungersi all’Inter e ad Antonio Conte. L’affare che doveva portare l’esterno alla Roma e Spinazzola in nerazzurro è ormai saltato e i due protagonisti sono tornate nelle rispettive squadre con il morale sotto i tacchi. Al momento dell’imbarco presso l’aeroporto di Fiumicino, l’ex Sassuolo non ha avuto alcuna voglia di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Percorso inverso. Matteo #Politano torna a Milano dall'#Inter.#calciomercato pic.twitter.com/3cmzbM4RVt — Alessandro Rimi (@Ale Rimi) January 17, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

