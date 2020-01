Peia, operaia cade da un metro e mezzo d’altezza sbattendo la testa: ricoverata per trauma cranico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia: a Peia, paese in provincia di Bergamo, una donna è precipitata da un'altezza di un metro e mezzo circa schiantandosi rovinosamente al suolo. Nell'impatto contro il pavimento ha violentemente battuto la testa. Soccorsa dai sanitari del 118, l'operaia è stata portata in codice giallo con un forte trauma cranico all'ospedale di Piario. Leggi la notizia su fanpage

