Nuovo digitale terrestre T2 2020: televisori adatti e quando serve il decoder (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nuovo digitale terrestre T2 2020: televisori adatti e quando serve il decoder Mercoledì 15 gennaio 2019 è iniziato lo switch on che consente il test sul proprio segnale tv e verificare la compatibilità del nostro Tv con il Nuovo digitale terrestre DVB-T2. Ma in cosa consiste il test? Semplicemente sarà necessario sintonizzarsi su un canale specifico e vedere se leggiamo l’apposito cartello che recita “720p HEVC Main10”. Se lo leggiamo allora significa che il televisore o il decoder di cui disponiamo si basa sulla tecnologia del Nuovo digitale terrestre e quindi riceve il segnale. Bonus DVB-T2: requisiti richiesti e importo Nuovo digitale terrestre DVB-T2 2020: il test da fare Il primo canale sul quale sintonizzarsi è il 200. Oggi, venerdì 17 gennaio 2020, sarà disponibile un secondo canale (100). Se il 200 si riferisce a Mux Mediaset, il secondo corrisponde a Mux 1 Rai. ... Leggi la notizia su termometropolitico

