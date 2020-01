Migranti, Ocean Viking salva 39 persone su una barca in avaria. VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) La nave Ocean Viking, all'alba di oggi, ha salvato 39 persone a bordo di una imbarcazione in avaria, a 35 miglia dalla costa libica. A renderlo noto via Twitter è Sos Mediterranee, spiegando che si è trattato di un "soccorso difficile", "con onde alte e vento forte. I sopravvissuti - tra cui 5 donne - sono stati portati in salvo, da una barca di legno instabile". Leggi la notizia su tg24.sky

