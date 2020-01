Meghan Markle, la nuova vita in Canada: addio etichette reali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da qualche giorno, la notizia del distacco dai reali inglesi del principe Harry e della consorte Meghan Markle è sulla cresta dell’onda. Al termine di una complicata riunione familiare, la regina Elisabetta II ha tuttavia rivelato di aver accettato questa loro decisione, che in ogni caso continua a destare un certo scalpore nell’opinione pubblica. Con un’eredità miliardaria, il principe Harry potrebbe anche non dover mai lavorare nella sua vita. Tuttavia nella scelta della chiacchierata coppia è ovviamente sottinteso un chiaro desiderio di indipendenza. Sono molti quelli che rilasciano nel frattempo le previsioni più disparate. C’è chi dice che Harry potrebbe lanciarsi nelle carriera di governatore del Canada e che l’ormai ex principessa sia già stata contattata da diverse case di moda come loro testimonial. L’unica certezza, ad ogni modo, è che ... Leggi la notizia su notizie

