Mega perdita d’acqua in via Goduti: rubinetti a singhiozzo in diverse vie del centro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGesesa comunica che da poche ore è stata riscontrata una grande perdita su una condotta principale nel comune di Benevento, in Via Ennio Goduti. “I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto ma, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico fino ad ultimazione dei lavori. Le zone interessate sono: Via Mattei, Via Pasquali, Via Ennio Goduti, Via Capilongo, Via Pepicelli e parte di Corso Garibaldi. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non derivanti alla nostra attività di gestione, e invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sul nostro sito web gesesa.it”. L'articolo Mega perdita d’acqua in via Goduti: rubinetti a singhiozzo in diverse vie del centro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

basilischi : @regista_il @AndreaRoventini @Mov5Stelle @pdnetwork Ma che discorso e` ? Forse che le imprese con mega fatturati (… -