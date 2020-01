"Magalli ha fatto bene a cacciarti". Il web mette nel mirino la Volpe - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Luana Rosato Dopo un momento di crisi di Carlotta Maggiorana, Adriana Volpe ha manifestato una serie di dubbi riguardo la veridicità del malessere della coinquilina Poco dopo l’ingresso nella casa del Gf Vip, Carlotta Maggiorana aveva avuto una crisi che, pare, essersi ripetuta nelle ultime ore, ma Adriana Volpe e Licia Nunez hanno messo in dubbio l’ultimo attacco di panico della ex Miss Italia. Qualche giorno fa, Carlotta aveva avuto uno sfogo con alcuni concorrenti della Casa spiegando che la sua estrema sensibilità la porta a rimanere male per molte cose che, agli occhi degli altri, potrebbero essere futili. “Non ho mai vissuto questa situazione ed essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona – aveva detto - . Io mi affeziono alle persone, quindi qualsiasi stupidaggine detta o fatta mi fa rimanere male. Non posso pretendere da una persona quello ... Leggi la notizia su ilgiornale

HeyThreshold : @NobildonnaMon13 Due persone posso litigare e non piacersi ma Magalli non si doveva permettere le insinuazioni che ha fatto. - NobildonnaMon13 : @HeyThreshold Poi chiedetevi come ha fatto a litigare con Magalli... - LaSaraPica : @GrandeFratello Acidissima Adriana Volpe piena di sè, saccente. Che poi che ha fatto in tv oltre a fare presenza vi… -