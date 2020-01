Libia, la bozza del documento finale di Berlino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tanti punti, almeno 55, tanti principi sostenuti ma, alla fine, quel che più risalta all’occhio nella bozza del documento finale della futura conferenza di Berlino è l’assenza di dettagli pratici in grado di fare la differenza. Si può sintetizzare così quanto emerso nelle scorse ore da fonti della cancelleria federale tedesca, le quali hanno reso noto ad AgenziaNova il testo su cui si sta lavorando in vista del vertice, previsto per domenica 19 gennaio. Sui principi di una “Libia sovrana ed indipendente”, così come di un cessate il fuoco tra le parti in conflitto, della smobilitazione e del disarmo delle milizie, dell’embargo sulle armi e della ripresa del processo politico guidato dai libici sembrano essere tutti d’accordo. Come spesso capitato negli ultimi anni però, è sul come realizzare questi obiettivi che a saltare fuori è una certa confusione, ... Leggi la notizia su it.insideover

