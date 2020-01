Le riprese di Stranger Things 4 slittano a febbraio, Finn Wolfhard conferma il ritorno sul set (video) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Se ne parla già dalla scorsa estate, ma le riprese di Stranger Things 4 non sono ancora iniziate e partiranno solo a febbraio. La conferma arriva da Finn Wolfhard, il diciassettenne che interpreta Mike nella serie dei fratelli Duffer, che in un programma tv ha raccontato di essere in procinto di tornare sul set. Ospite di Live with Kelly & Ryan, interrogato sulle riprese della quarta stagione, l'attore ha dichiarato che inizieranno "tra un mese" e ha assicurato di essere completamente all'oscuro di ciò che accadrà in Stranger Things 4, perché la politica anti-spoiler molto rigida a tutela della serie comporta che anche gli attori restino ignari del contenuto della sceneggiatura fino a poco prima di girare. Il cast di Stranger Things riceve il copione non prima di una settimana dalle riprese dell'episodio in questione, spesso addirittura il giorno stesso in cui si dovrà a ... Leggi la notizia su optimaitalia

