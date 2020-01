Lascia i figli di 1 e 2 anni soli nella vasca da bagno per andare a fumare: il più piccolo affoga (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bimbo di 11 mesi affoga nella vasca da bagno: la mamma stava fumando “Li ho Lasciati per poco tempo, avevo bisogno di dieci minuti per fumare una sigaretta e ascoltare un po’ di musica”, ha detto. Così si è giustificata una donna di 32 anni, Lindsee Louise Leonardo del Tennessee negli Stati Uniti, dopo la morte del figlio di 11 mesi, affogato nella vasca da bagno dopo essere stato Lasciato solo con la sorellina di appena 2 anni in acqua. Lindsee ha raccontato di essersi assentata per dieci minuti: quando è tornata, Aiden Leonardo era immerso con la faccia in giù e non respirava. La madre gli ha praticato un massaggio cardiaco. Ha poi chiamato i soccorsi che hanno portato il piccolo in ospedale, l’East Tennessee Children’s Hospital, dove è rimasto in condizioni critiche fino a venerdì, quando il suo cuore ha smesso di battere. La donna è stata denunciata per ... Leggi la notizia su tpi

