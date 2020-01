Jomi Salerno di scena a Ferrara, l’ex Pernthaler: “Daremo il massimo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Impegno esterno per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 18 gennaio, inizio ore 17:30) al Pala Boschetto contro la Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara nel match valevole quale seconda giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile. Archiviate le vittorie nel Qualification Round e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia torna, dunque, il campionato per la Jomi Pdo Salerno dopo aver osservato il turno di riposo in occasione della prima giornata di ritorno. Coach Avram dovrà ancora una volta fare i conti con diverse defezioni, oltre a Lauretti Matos, infatti, nelle scorse settimane si è fermata Laura Casale e nei giorni scorsi si è fermata a causa di un problema fisico anche Ramona Manojlovic. In merito alla gara in programma domani pomeriggio l’ex ... Leggi la notizia su anteprima24

