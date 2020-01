Infiltrazioni mafiose - nel 2019 record di enti locali commissariati al Sud : Il 2019 ha visto l’applicazione dello scioglimento per Infiltrazioni della criminalita’ organizzata in 21 enti locali e 26 decreti di proroga di precedenti scioglimenti. Dal 1991, anno di entrata in vigore della legge che disciplina l’istituto, e’ la settima volta che viene superata la soglia dei 20 interventi. Considerando anche le proroghe, si ottiene la cifra piu’ rilevante di questi 29 anni. Nel complesso sono ...

Infiltrazioni mafiose - l'allarme della Dia : «In Liguria non c'è stata comprensione della gravità del fenomeno» : La Dia rimarca come la capacità dei sodalizi - soprattutto quelli legali alla 'Ndrangheta- di dissimulare la propria azione nel contesto socio-ambientale della Liguria abbia impedito l'esatta valutazione del problema

Venezia - il procuratore conferma : “Il prefetto ha chiesto al Viminale lo scioglimento del Comune di Eraclea per Infiltrazioni mafiose” : “È un segnale grave e importante. Il prefetto di Venezia ha preso atto di una situazione esistente ad Eraclea, adesso la valutazione finale sarà del ministro dell’Interno. È a lei che spetta la decisione di sciogliere per infiltrazioni mafiose il Comune”. Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica nel capoluogo lagunare, conferma che il prefetto Vincenzo Zappalorto poco prima di Natale ha inviato al Viminale una formale richiesta di ...

Inchiesta per Infiltrazioni mafiose in una squadra italiana di calcio - un club rischia grosso [NOME e DETTAGLI] : Nuovo scandalo nel calcio italiano. A finire nel mirino è stavolta la Serie C. In particolare, la Dda di Catanzaro, nell’ambito dell’Inchiesta “Rinascita-Scott” sui clan Mancuso e Lo Bianco, ha aperto un filone di indagine anche “sull’infiltrazione del locale di ‘ndrangheta di Vibo nella società calcistica U.S. Vibonese“ militante nel girone C di Lega Pro. Fra i soci della squadra vi è ...