Il rinvio di Cyberpunk 2077 causa un drastico calo per le azioni di CD Projekt RED (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come avevamo annunciato ieri, Cyberpunk 2077 ha subito un rinvio: il gioco non sarà più disponibile ad aprile, ma la data è stata rinviata a settembre.Oltre al malcontento generale dei giocatori, questo annuncio non è passato inosservato al mercato azionario. Ebbene, all'apertura delle borse infatti, le azioni di CD Projekt RED hanno subito un forte calo con una diminuzione del 12%. Come si può notare dal grafico infatti, alle ore 9:10 di stamattina, le azioni sono crollate arrivando a 244,50 zloty polacchi.Ora la situazione sembra essersi ripresa leggermente, con le azioni attualmente a 265,50 zloty polacchi, tuttavia il contraccolpo, com'è evidente, si è sentito anche in borsa. Non solo, ma secondo le ultime notizie, lo studio di sviluppo dovrà anche effettuare un periodo di crunch per far sì che questa volta il gioco non venga più rimandato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

