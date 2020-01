I pronostici del weekend (18-19 gennaio) (Di venerdì 17 gennaio 2020) I pronostici del weekend: sabato 18 e domenica 19 gennaio ci sono le partite di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga ed Eredivisie. Dopo la parentesi degli ottavi di finale di Coppa Italia, torna in campo la Serie A con i consueti tre anticipi del sabato. Si parte alle 15:00 con Lazio-Sampdoria, poi alle 18:00 ci sarà Sassuolo-Torino, mentre alle 20:45 sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN la partita Napoli-Fiorentina. Tornano finalmente in campo per il primo turno del 2020 anche Eredivisie e Bundesliga, campionato spettacolari in cui ogni weekend ci sono numerose partite con tanti gol. Il Veggente sceglie le dieci partite sulla carta più spettacolari del weekend: cinque di queste da almeno tre gol complessivi e altre cinque in cui potrebbero andare in gol entrambe le squadre in campo. E poi i pronostici su cinque possibili vincenti nei principali campionati ... Leggi la notizia su ilveggente

