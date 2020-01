Fratelli Muccino, fanno pace, Gabriele ritira la denuncia contro Silvio, raggiungono un accordo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Hanno fatto pace i Fratelli Muccino, Gabriele ritira la querela per diffamazione contro Silvio, mettendo fine alle vicende giudiziarie Hanno fatto pace i Fratelli Muccino, dopo tante vicende giudiziarie finalmente i due hanno deposto le armi. Gabriele ha ritirato la querela per diffamazione nei confronti di Silvio, mentre quest’ultimo ha chiuso tutto e messo fine al processo. Inizia quindi una nuova era per Silvio e Gabriele, che da alcuni anni avevano avuto contrasti che non erano riusciti a risolvere verbalmente. La loro battaglia legale era iniziata nel 2016, il fratello minore del regista, Silvio Muccino, durante l’ospitata a L’Arena accusò Gabriele di essere una persona violenta. Oltre a questo, Silvio disse anche che Gabriele aveva perfino colpito sua moglie, Elena Majoni. La donna era stata colpita violentemente con uno schiaffo che le perforò il timpano. L’attore in ... Leggi la notizia su kontrokultura

