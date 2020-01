Fiori commestibili, profumati e saporiti: quali scegliere e ricette uniche (Di venerdì 17 gennaio 2020) I Fiori commestibili sono usati in cucina per donare ai piatti aroma, colori e sapori unici: ecco quali sono e le ricette e i consigli per cucinarli e gustarli al meglio Colazione, Fiori (fonte foto: Pixabay) Chi ama i Fiori sa quanto possano essere spettacolari, simboli della natura bellissima dai mille colori e profumi diversi: tuttavia, alcuni di questi sono anche commestibili e possono donare alle ricette in cucina sapori e aspetti unici. I Fiori eduli infatti possono rappresentare quel dettaglio in più, in grado di regalare un gusto e un aroma speciale per primi, secondi, insalate, dolci e, ovviamente, le tisane. La prima cosa da tenere bene a mente, però, è che solo i petali sono commestibili nei Fiori. I gambi e i pistilli vanno dunque rimossi e va prestata attenzione, prima di procedere alla ricetta e alla preparazione. Ciascun fiore porta un proprio ... Leggi la notizia su chenews

Fiori commestibili Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiori commestibili