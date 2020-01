F1, quando verranno svelate le macchine per il 2020? Le date di tutte le presentazioni: apre la Ferrari, poi Mercedes (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mancano due mesi all’inizio del Mondiale F1 che scatterà nel weekend del 13-15 marzo col GP d’Australia, c’è grande attesa per il primo appuntamento sul circuito semi-cittadino di Melbourne ma prima ovviamente andranno in scena i Test a Barcellona (sei giorni a Barcellona per capire quali sono i valori in campo in vista della gara d’esordio). Prima di scendere in pista sul circuito catalano, le varie scuderie sveleranno le monoposto che parteciperanno al campionato 2020: quando si svolgeranno le presentazioni delle vetture che saranno protagoniste da marzo a novembre sui tracciati di tutto il Pianeta? La Ferrari alzerà il velo sulle Rosse nella giornata di martedì 11 febbraio, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono pronti per sfidare la favorita Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che si presenterà invece venerdì 14 febbraio. San Valentino di passione ... Leggi la notizia su oasport

