De Luca: “Nessun passo indietro. Ascolto troppe invenzioni dei pallisti” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Tappa in Irpinia per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Visita in occasione della presentazione alla Camera di Commercio dei bandi regionali per il commercio, gli ambulanti e l’artigianato. “Non mi aspettavo da parte di Nicola Zingaretti una sua pubblica dichiarazione dopo l’incontro che abbiamo avuto a Contigliano per la semplice ragione che quel che dovevamo dirci, lo abbiamo fatto di persona”. De Luca non usa mezzi termini: “In conclave dovrebbero andare tutti i pallisti di questa regione – ammette – È sconvolgente assistere alla quantità di invenzioni o supposizioni. Non so bene dove si trovi tutto questo tempo. Noi siamo gli unici a lavorare per i cittadini mentre altri inventano complotti”. De Luca dribbla il quesito primario: “Se mi proponessero di fare il Governatore della ... Leggi la notizia su anteprima24

