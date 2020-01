Coltello alla gola per rubare il casco: due arresti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Ad esito di una serrata attività d’ indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dalla Procura presso il Tribunale per il Minorenni di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli – Centro hanno dato esecuzione alle misure cautelari degli arresti domiciliari e del collocamento in comunità nei confronti di due giovani, rispettivamente, di diciotto e sedici anni, gravemente indiziati di aver rapinato due coetanei nel cuore del capoluogo partenopeo. Nella notte del 18 ottobre scorso in Piazza Dante due ragazzi salutavano gli amici con i quali avevano trascorso la serata e si accingevano a rientrare a casa in scooter, quando venivano avvicinati da due soggetti, anch’essi a bordo di scooter, che, minacciandoli con un Coltello gli intimavano di consegnare il casco. Al ... Leggi la notizia su anteprima24

