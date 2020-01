Calciomercato Juventus, è ufficiale l’acquisto del classe 2002 Jean-Claude Ntenda (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo le visite mediche e la firma, la Juventus ha depositato in Lega il contratto del giovane terzino sinistro francese classe 2002. Seguito con interesse anche da altri grandi club europei, il diciottenne di Parigi verrà inizialmente aggregato alla Primavera bianconera allenata da Lamberto Zauli. Leggi la notizia su fanpage

