Bimbo nasce con l'intestino nel torace: salvato con rarissimo intervento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il piccolo è stato operato per tre ore all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena: gli organi interni sono stati... Leggi la notizia su today

ArezzoNotizie : Bimbo aretino nasce con l'intestino nel torace: salvato con rarissimo intervento - rababeli : RT @Coralyn_cor: E negli occhi del bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, come notti in bianco, che nasce la luce. - Paul Eluard - #canya… - MaAreces : RT @Coralyn_cor: E negli occhi del bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, come notti in bianco, che nasce la luce. - Paul Eluard - #canya… -