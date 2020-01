Benevento, il campionato ti parla: sbloccare il match vale 3 punti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Messa alle spalle la lunghissima sosta, da stasera il campionato di serie B tornerà sulla scena con un piatto prelibato, l’anticipo d’alta classifica tra Frosinone e Pordenone. Il Benevento, in campo domenica sera alle ore 21 contro il Pisa al Vigorito, sarà tra gli osservati speciali del match dello Stirpe, da cui potrebbero venir fuori indicazioni importanti per la corsa al secondo posto. I giallorossi, forti di dodici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e quindici sulla seconda, al rientro dalla pausa andranno a caccia dell’undicesimo risultato utile di fila e – se possibile – della quattordicesima clean sheet stagionale. Il Pisa è una delle sole due squadre a cui gli uomini di Inzaghi non hanno ancora fatto gol in questo torneo (l’altra è il Pescara), ma sbloccare il vantaggio contro i toscani, ... Leggi la notizia su anteprima24

