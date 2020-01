Battaglia manda il gemello con Salvini mentre lui fa campagna elettorale? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Avere un gemello può essere comodo, se sei molto impegnato. Specialmente se sei candidato alle prossime elezioni regionali. Leo Battaglia, candidato della Lega per le prossime elezioni, ha fatto quindi di necessità virtù. E, alla presentazione dei candidati leghisti a Crotone, avrebbe mandato il fratello gemello, Francesco Battaglia. È il Corriere della Calabria a riportare la notizia. Avendo a disposizione un doppio ‘naturale’ - il suo gemello, appunto - ha deciso di sfruttare la posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati. Così, all’evento di Crotone nel quale ha presentato i candidati alle Regionali del Carroccio, ha mandato suo fratello.Inoltre, anche il fratello è un politico: consigliere comunale di Castrovillari, è diventato noto, riporta sempre il Corriere della Calabria, per il suo slogan ... Leggi la notizia su huffingtonpost

