Arisa è il Barboncino a Il cantante mascherato! Eliminata in lacrime (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Barboncino era Arisa: l’artista in lacrime per la sua eliminazione a Il cantante mascherato Si è conclusa con lo mascheramento del Barboncino la seconda puntata de Il cantante mascherato, facendo vedere al pubblico di Rai1 che nel costume si nascondeva Arisa! I sospetti su di lei sono caduti fin da subito stasera: in particolare, a dirsi convinta che il Barboncino fosse Arisa è stata, più di tutti, Patty Pravo, che è sembrata non avere dubbi. “Mi dispiace, mi avete scoperta” ha commentato, commossa, Arisa a Il cantante mascherato, nel momento in cui si è tolta la maschera. “Ormai mi ci ero affezionata” ha poi aggiunto, dunque la padrona di casa Milly Carlucci l’ha rincuorata promettendole che nella terza puntata de Il cantante mascherato di venerdì prossimo, 24 gennaio, potrà ricantare con la maschera del Barboncino, come ha fatto Orietta Berti (ex ... Leggi la notizia su lanostratv

garalya1 : arisa incinta è entrata nascosta da un saio nero da monaco e si è sostituita allultimo con il barboncino che era su… - ivanacuscito72 : @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL Arisa esce dalla gara, non perche' nn e' brava ovviamente, ma perche' avevamo capi… - garalya1 : ma è incinta Arisa???? ragazzi credo che arisa cantasse fuori dal palco ma che a ballare truccata da barboncino ci… -