Apice, fulmine a ciel sereno: cambia la guida tecnica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoApice (Bn) – Si separano le strade dell’Apice e del tecnico Claudio Vetrone. Un fulmine a cielo sereno considerando un ruolino di marcia tuttosommato positivo per la compagine impegnata nel campionato di Seconda Categoria. Nonostante il quarto posto attuale, a solo cinque lunghezze dalla capolista Real Buonalbergo, si è consumato inaspettatamente lo strappo. Fatale, a quanto sembra, l’ultima sconfitta per 4 a 1 rimediata contro il San Giorgio del Sannio. Non si tratterebbe, comunque, di un esonero ma di una scelta meditata da ambo le parti. Adesso l’Apice si metterà alla ricerca di un nuovo allenatore e i primi indizi sembrerebbero condurre a un approdo in panchina di Zullo. L'articolo Apice, fulmine a ciel sereno: cambia la guida tecnica proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

