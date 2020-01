A Detto la pizza maruzzella, la ricetta di Gianfranco Iervolino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Altra ottima pizza di Gianfranco Iervolino a Detto Fatto oggi 17 gennaio 2020, è la ricetta della pizza maruzzella. L’impasto facile come sempre da preparare, una lievitazione di 3 o 4 ore e poi possiamo preparare il ripieno del cornicione. Condiamo con mozzarella, con un bocconcino intero al centro della pizza e poi anche con la salsa al basilico che si prepara in pochissimi minuti. Come sempre le ricette di Iervolino per Detto fatto sono una vera bontà. Non perdiamo le ricette Detto Fatto del 2020, le nuove idee per gustare pranzi e cene deliziosi. Ecco la ricetta passaggio dopo passaggio per fare la pizza con il cornicione ripieno di Gianfranco Iervolino. LA ricetta DELLA pizza maruzzella DI Gianfranco Iervolino A Detto FATTO Ingredienti pizza maruzzella di Iervolino – Impasto: 250 g farina 00, 5 g sale, 3 g lievito di birra, 3 cucchiai di olio evo, 160 ml acqua – ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

