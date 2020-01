Vieni da Me, Natasha Stefanenko e Luca Rabbioni: il segreto del loro amore (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ventisei anni d’amore uniscono Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. La modella russa, 50 anni, è apparsa radiosa e felice insieme al marito durante un’intervista a Vieni da Me. Caterina Balivo, felice di avere i due finalmente insieme nella sua trasmissione, ha provato a mettere in difficoltà la coppia e a fargli rilevare aneddoti della loro vita quotidiana. Natasha Stefanenko, che molto probabilmente sarà ospite al Festival di Sanremo 2020 insieme al cast de La mia Banda suona il Pop, ha dimostrato a tutti come l’amore vero esiste e può durare per un lungo periodo di tempo. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, insieme al marito Luca Sabbioni ha raccontato la loro quotidianità e il loro matrimonio. La Stefanenko e Sabbioni si sono sposati nel 1995. Lei modella e attrice e lui imprenditore, sono diventati fin da subito una delle coppie più apprezzate del mondo della moda e dello ... Leggi la notizia su dilei

Vieni Natasha Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vieni Natasha