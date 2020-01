Under 18, il Sant’Agnese batte il basket Koinè: quarto posto rafforzato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua nel migliore dei modi il girone di ritorno dell’Edil Appia basket Sant’Agnese Under 18 che tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo raccoglie il secondo successo consecutivo battendo basket Koinè 56 a 48 nell’undicesima giornata di campionato e consolida il quarto posto in classifica restando in piena corsa per un piazzamento che permetta di partecipare alla seconda fase del torneo. Match equilibrato ma che ha visto i ragazzi della presidentessa Manganiello sempre avanti nel punteggio e capaci nei quarti centrali di concedere agli avversari solo 16 punti. Nell’ultima frazione l’allungo definitivo dell’Edil Appia che volava anche sul +13 e riusciva a contenere nel finale il ritorno del ospiti che alla sirena finale contenevano il gap sotto la doppia cifra (56-48 al 40’). Un successo di valore per i sanniti che vendicano la ... Leggi la notizia su anteprima24

