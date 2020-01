Trono classico, oggi 16 gennaio: Giulio va a conoscere i genitori di… (Di giovedì 16 gennaio 2020) Save the date: Giulio Raselli sceglierà in diretta il 20 gennaio. Tocca quindi aspettare ancora qualche giorno per sapere se Raselli lascerà il programma con Giulia o con Giovanna. Nel frattempo, oggi, 16 gennaio, lo rivedremo alle prese con le due corteggiatrici e nuovi litigi. Gianni Sperti accusa Giulia di essere falsa E’ noto ai fan di “Uomini e Donne” che Gianni abbia una piccola preferenza per Giovanna; più che altro, ritiene che la corteggiatrice romana nutra dei sentimenti autentici nei confronti di Giulio, mentre Giulia sia lì seduta solo ed esclusivamente per visibilità. Non è della stessa opinione Raselli che continua a tenerle entrambe continuando a litigare. Cerca chiarimenti, le porta in esterna, ma le cose precipitano: Giulio vola in Puglia a conoscere i genitori di Giulia, cosa che non lascia indifferente Giovanna. E’ arrivato il momento che ... Leggi la notizia su velvetgossip

