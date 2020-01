Terni, detenuto straniero pesta agente in ospedale e morde infermiere (Di giovedì 16 gennaio 2020) Federico Garau Il bosniaco si trovava nella struttura ospedaliera di Terni a seguito di un fallito tentativo di suicidio nel carcere di Orvieto: il poliziotto, colpito con pugni e calci e tramite una sedia, e l'infermiere hanno ricevuto una prognosi di 7 giorni Ha aggredito, colpendolo senza alcuna pietà, un agente di polizia penitenziaria che lo stava piantonando nell'ospedale Santa Maria di Terni, per poi scagliarsi anche contro un infermiere in servizio, accorso in soccorso dell'uomo in divisa che invocava aiuto a gran voce. Protagonista in negativo dell'episodio un 20enne di origini bosniache, personaggio affetto da conclamate patologie di natura psichiatrica, e che aveva già commesso gesti estremi all'interno della struttura penitenziaria di Orvieto, dove si trovava detenuto. Proprio fra le mura del carcere lo straniero aveva dato in escandescenze ed effettuato un ... Leggi la notizia su ilgiornale

