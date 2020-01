Tabelle condominio 2020: quando rientrano garage e cantina, i casi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tabelle condominio 2020: quando rientrano garage e cantina, i casi Sulle Tabelle condominio 2020 possono esserci dei legittimi dubbi riguardo alla ripartizione delle spese, soprattutto se si è proprietari di un appartamento con annesso garage o cantina oppure se si ha un box nell’immobile ma non l’appartamento. Nonostante questo bisogna pagare alcune spese relative alla bolletta condominiale, come se avessimo millesimi in più (nel primo caso) e a sé stanti (nel secondo). Può capitare quindi di avere un appartamento uguale a un altro ma pagare di più perché noi abbiamo un garage e l’altro no; ma può anche capitare di dover pagare la pulizia delle scale e la manutenzione dell’ascensore anche se in quell’immobile abbiamo solo una cantina. È davvero legittimo tutto questo? La risposta è affermativa e ciò è stato ribadito anche da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. ... Leggi la notizia su termometropolitico

