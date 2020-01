Se la tua TV non supporta il DVB-T2 dovrai cambiarla: ecco come scoprirlo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mediaset e Rai hanno attivato o stanno attivando in queste ore due canali dedicati ai test di trasmissione per il nuovo digitale terrestre che dal 2022 sarà l'unico formato di trasmissione in circolazione. Per sapere se il televisore è già compatibile con la novità o se andrà cambiato basta sintonizzarsi su uno di questi canali e controllare l'immagine riprodotta. Leggi la notizia su fanpage

lapinella : Barbara Alberti. Come non amarti in ogni tua singola parola. #gfvip2020 #GFVIP - CarloCalenda : Priscilla per quanto strano ti possa sembrare pur non essendo filosofo mi interesso del rapporto tra scienza, tecni… - feralbasola : RT @sruotolo1: Non avevo dubbi che le #6000sardine fossero un qualcosa di straordinario, che quel pezzo di Paese non aspettava altro che un… -