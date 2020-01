Scuola pubblica di Roma a due corsie: la sede decisa dal patrimonio dei genitori (Di giovedì 16 gennaio 2020) Scuola pubblica di Roma, 15 gennaio 2020 – Stiamo andando incontro a nuove realtà? “In una sede i figli dell’alta borghesia, nell’altra i ceti bassi”. L’Istituto Comprensivo di via Trionfale composto da quattro plessi nei Municipi XIV e XV della Capitale ha corretto il testo che era apparso online, con la presentazione delle diverse sedi. Nel testo precedente veniva evidenziata la classe sociale degli alunni che frequentano. In realtà quasi una suddivisione in “caste “. Non si è fatta attendere la risposta della ministra Azzolina: “L’istituto dia spiegazioni” a cui fa eco anche la voce di alcuni presidi. La secca replica del Consiglio d’istituto: “Nessuna discriminazione”. Scuola pubblica di Roma e discriminazione sociale Cosa ha motivato tanto scompiglio? La disattenzione di una pubblicazione sul web? ... Leggi la notizia su kontrokultura

