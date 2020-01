Sanremo, Junior Cally: “Parlo di razzismo, Salvini e Renzi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sanremo torna ancora a far parlare di sé, questa volta in merito a uno dei prossimi cantanti in gara. Il conduttore nonché direttore artistico Amadeus ha infatti chiamato nella sua scuderia anche Junior Cally, un rapper romano noto perlopiù alle generazioni più giovani. Con la maschera o senza, il cantante si esibirà sul palco dell’Ariston sia a volto coperto sia mostrando la faccia. Nel mentre, ha rivelato come il “no grazie” della sua canzone rappresenti la propria personale risposta al populismo dilagante del nostro Paese. Sanremo tra musica e politica “La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate lì”. Così ha dunque spiegato il giovane artista, precisando come in un passaggio si parli anche di razzismo. Il pezzo si riferisce inoltre a qualcuno che da ... Leggi la notizia su notizie

