Recensione Australian Open Tennis 2, al via la nuova stagione (Di giovedì 16 gennaio 2020) La giostra del Tennis si appresta a tornare a girare, e Australian Open Tennis 2 rappresenta un ottimo starting point per potersi cimentare (in salsa digitale) con questo affascinante sport. Il titolo su licenza che si prefigge di supportare adeguatamente il torneo dell'emisfero sud torna sul mercato, dopo un primo capitolo che era stato in grado di generare piacevoli feedback tra le fila degli appassionati. Le aspettative non possono dunque che essere elevate, per quanto le notizie provenienti dall'Australia negli ultimi giorni non siano proprio delle più piacevoli. Gli incendi che stanno distruggendo un ecosistema minacciano infatti di impedire l'avvio della competizione, per quanto gli organizzatori non confermino una tale eventualità. La sicurezza di poter disputare quindi il torneo arriva dunque da Australian Open Tennis 2, con i campi digitali che sono pronti ad accogliere ... Leggi la notizia su optimaitalia

