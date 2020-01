Perché non si può essere eletti deputati e senatori a 18 anni? (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto Carlo Lannuttii/LaPresse) Un passaggio importante: la commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera a una riforma costituzionale che cambia le regole elettive attive e passive per l’assemblea di palazzo Madama, rimasta storicamente differenziata quanto a suffragio e a elettorato passivo rispetto alla Camera dei deputati. Due i punti: si potrà essere eletti senatori a 25 e non più a 40, com’è dal 1948. E si potrà votare a partire dai 18 anni. La situazione si allinea dunque a quella di Montecitorio. “Si tratta – ha spiegato Dario Parrini, capogruppo Pd in Commissione, che ha presentato l’emendamento sull’elettorato passivo – di una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell’altro, ma non eletto a suffragio universale e si dà un segnale di giustizia, di serietà e ... Leggi la notizia su wired

