Parlamento europeo: “In Polonia e Ungheria gravi violazioni dello Stato di diritto”. E chiede di partecipare ad audizioni con i governi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Parlamento europeo chiede audizioni obiettive e trasparenti con le autorità nazionali di Polonia e Ungheria a causa del deterioramento della situazione sullo Stato di diritto. Lo dice una risoluzione votata dai membri dell’Eurocamera, con 446 deputati favorevoli, 178 contrari e 41 astenuti, in cui si afferma che le audizioni in corso con i due Paesi non hanno portato i due Stati membri a riallinearsi ai valori fondanti dell’Unione europea. Gli eurodeputati sottolineano che le relazioni e le dichiarazioni della Commissione Ue e degli organismi internazionali, come l’Onu, l’Osce e il Consiglio d’Europa, indicano che “la situazione sia in Polonia che in Ungheria si è deteriorata sin dall’attivazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea” che può portare anche alla sospensione di alcuni dei diritti, compresi quello di voto in sede di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

