Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di giovedì 16 gennaio 2020) oggi, giovedì 16 gennaio, si disputerà la settima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna: in Svizzera si assegneranno altri tre titoli. Lo speed skating chiuderà il proprio programma con le mass start, maschile e femminile, che vedranno protagonisti Nicky Rosanelli, Serena Pergher e Katia Filippi, mentre si disputeranno le finali a squadre miste del curling, dove non sarà presente l’Italia, eliminata ieri nei quarti. Ancora allenamenti ufficiali per lo slittino, con il singolo maschile con Alex Gufler e Lukas Peccei, e con il doppio femminile, con la coppia Katharina Putzer/Nadia Falkensteiner, per il bob, con il singolo maschile con Marco Farina, e per lo skeleton, con il singolo maschile, senza italiani al via. programma Olimpiadi Invernali Giovanili 16 GENNAIO 08.30 Slittino, singolo maschile, allenamento ufficiale – Batteria 7 (Alex Gufler, ... Leggi la notizia su oasport

